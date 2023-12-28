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Yaralıların sağlık durumu nasıl? A Haber ekipleri hastanelerden son durumu aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 12:52
Sakarya’da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Son durumu aktaran A Haber muhabiri Yusuf Gül, “Kazada yaralanan 20 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Kazada yaralanan vatandaşların tedavisi devam ediyor.” dedi.
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