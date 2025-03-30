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Yaralı olarak fabrikaya sığınan geyik emin ellerde

Yaralı olarak fabrikaya sığınan geyik emin ellerde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 30.03.2025 11:48
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikaya giren ve silahla sol ön ayağından vurulduğu tespit edilen kızıl geyiğin tedavi süreci devam ediyor. Hayatını kaybetme riski bulunduğu için ameliyat edilmeyecek olan kızıl geyik, veteriner hekimlerin gözetiminde İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda kendisi için özel olarak hazırlanan alanda yaşamını sürdürecek.
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Yaralı olarak fabrikaya sığınan geyik emin ellerde
Yaralı geyik emin ellerde
Yaralı geyik emin ellerde
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