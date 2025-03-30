30 Mart 2025, Pazar
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Yaralı olarak fabrikaya sığınan geyik emin ellerde
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikaya giren ve silahla sol ön ayağından vurulduğu tespit edilen kızıl geyiğin tedavi süreci devam ediyor. Hayatını kaybetme riski bulunduğu için ameliyat edilmeyecek olan kızıl geyik, veteriner hekimlerin gözetiminde İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda kendisi için özel olarak hazırlanan alanda yaşamını sürdürecek.