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Yaralı haldeki at yük arabasını çekmekte zorlandı! Vatandaşlar tepki gösterdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2021 16:33
Edirne’nin Keşan ilçesinde yaralı halde yokuş yukarı yük arabasını çekmekte zorlanan at, görenlerin tepkisini topladı. Çevredekilerin tepkilerine rağmen atın sahibi yoluna devam etti. Keşan ilçesi İstiklal Caddesi'nde Sanayi Kavşağı istikametinden şehir merkezine doğru giden yük arabasına bağlı yaralı at, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Yaralı halde yük arabasını çekmekte zorlanan atı gören vatandaşlar, sahibine tepki gösterdi. Yolda durarak "Bu nedir? Bu kadar vicdansız olmayın" diyerek atın sahibine seslenen vatandaşlara atın sahibi, hayvanın daha önceden yaralandığını söyleyerek uzaklaştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.
Yaralı haldeki at yük arabasını çekmekte zorlandı
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