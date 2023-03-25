25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yaraları birlikte sarıyoruz | Afet bölgesinde 5 bin 820 halk eğitimi kursu açıldı

Yaraları birlikte sarıyoruz | Afet bölgesinde 5 bin 820 halk eğitimi kursu açıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2023 15:30
Deprem bölgesinde yaraların sarılması için devlet tüm kurumları ile sahada. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan halk eğitimi kurslarından 79 bin 162 kişi yararlandı. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Afet konutu ve köy evleri için hummalı çalışma
Afet konutu ve köy evleri için hummalı çalışma
Yaraları birlikte sarıyoruz
Yaraları birlikte sarıyoruz
İskenderun’da deniz taştı
İskenderun'da deniz taştı
“Hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli”
“Hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli”
Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL
Taşla öldürüp buzdolabına koydu
Taşla öldürüp buzdolabına koydu
Şanlıurfa’da sağanak yağmur etkili oldu
Şanlıurfa'da sağanak yağmur etkili oldu
Bu mahallede davul çalmak yasak!
Bu mahallede davul çalmak yasak!
Hollanda’da Türk aileye bombalı saldırı!
Hollanda’da Türk aileye bombalı saldırı!
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Bir mezar taşının hazin öyküsü
Bir mezar taşının hazin öyküsü
Daha Fazla Video Göster