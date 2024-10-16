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Yaraladığı kardeşini hastanede ziyaret ederken yakalandı

Yaraladığı kardeşini hastanede ziyaret ederken yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 14:30
Antalya’da iki kardeş arasında çıkan tartışmada 2 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olayın şüphelisi ambulansın arkasından hastaneye giderken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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