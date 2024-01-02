Yapay zeka ile deprem raporu! En gergin faylar hangi illerde?

Bilim insanları yapay zeka desteğiyle fay hatlarındaki gerilimi gözlemledi. İstanbul'da 7 ve üzeri deprem üretebilecek kritik iki hat belirlendi. Peki bu faylar nereden geçiyor? A Haber muhabiri Yusuf Gül ve konuğu Harita Mühendisi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu konuyu değerlendirdi.

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