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Yapay zeka antik parşömeni ortaya çıkardı! 2 bin yıllık gizem çözüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 16:45
Yapay zeka sayesinde bir ilke daha imza atıldı. Araştırmacılar lav altında kalan 2 bin yıllık parşömenlerin sırrını yapay zeka kullanarak çözdü. Peki antik belgelerin içeriğinde ne var? İşte tüm detaylar…
2 bin yıllık gizem çözüldü
2 bin yıllık gizem çözüldü
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