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Yanlışlıkla vuruldu bir de üstüne dayak yedi! İstanbul'da ilginç olay

DHA
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Giriş: 27.06.2023 11:41
İstanbul Güngören'de bir şahıs aralarında motosiklet üzerindeki husumetlisini vurmak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralana kişi ise husumetlilerinden dayak yedi.
Yanlışlıkla vuruldu bir de üstüne dayak yedi
Yanlışlıkla vuruldu bir de üstüne dayak yedi
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