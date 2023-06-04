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Yanlış okula giden öğrencinin imdadına trafik polisleri yetişti

İHA
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Giriş: 04.06.2023 18:05
Güncelleme:04.06.2023 18:06
Gaziantep’in Nizip ilçesinde M.E. isimli kız öğrenci sabah saatlerinde LGS Sınavı'na girmek üzere Bilal Saide Ortaokuluna geldi. Geldiği okul ile sınava giriş kağıdında yazan okulun aynı olmadığını fark eden öğrencinin heyecan ve stres nedeniyle sınava gireceği okulu karıştırdığı öğrenildi. Büyük panik yaşayan öğrencinin yardımına ise bölgede bulunan trafik polisleri yetişti. Öğrenciyi ekip otosuna alan trafik polisleri, M.E.'yi sınava gireceği Abdurrahman Alkan Ortaokuluna yetiştirdi. Sınav için kapıların kapanmasına 2 dakika kala doğru okula gelebilen öğrenci, hemen içeri alınarak, sırasına oturtuldu.
Öğrencinin imdadına trafik polisleri yetişti
Öğrencinin imdadına trafik polisleri yetişti
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