Yanlış kullanıldığında hayatınıza mal olabiliyor! Dalgıçların en büyük yardımcısı: Hava tüpleri

Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde hava tüplerine dolum yaparken meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Dalışçıların en büyük yardımcısı bu basınçlı kapların kullanımı son derece önemli.

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