07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yanlış kullanıldığında hayatınıza mal olabiliyor! Dalgıçların en büyük yardımcısı: Hava tüpleri

Yanlış kullanıldığında hayatınıza mal olabiliyor! Dalgıçların en büyük yardımcısı: Hava tüpleri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2023 09:12
Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde hava tüplerine dolum yaparken meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Dalışçıların en büyük yardımcısı bu basınçlı kapların kullanımı son derece önemli.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yanlış kullanıldığında hayatınıza mal olabiliyor
Yanlış kullanıldığında hayatınıza mal olabiliyor
İstanbul’da meteor düştü iddiası!
İstanbul’da meteor düştü iddiası!
Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Şişli’de tüneldeki yayanın ölüm anı kamerada
Şişli'de tüneldeki yayanın ölüm anı kamerada
Alanya’daki sopalı kavgada ’ahlaksız teklif’ iddiası
Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası
Sağanak yağış yolları göle çevirdi
Sağanak yağış yolları göle çevirdi
Cezaevinden çıkıp, eski eşini öldürdü
Cezaevinden çıkıp, eski eşini öldürdü
İstanbul’a yağış geliyor
İstanbul'a yağış geliyor
Balıkesir’de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Yılanlı Dağı’nda anız yangını çıktı
Yılanlı Dağı'nda anız yangını çıktı
Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı
Denize açılan çift kayboldu
Denize açılan çift kayboldu
Daha Fazla Video Göster