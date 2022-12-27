27 Aralık 2022, Salı
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Yanlış iğne hayatını mahvetti! Yürüyerek gittiği hastaneden tekerlekli sandalye ile çıktı
Kimya mühendisi Müzeyyen Bilici, evinde ayağı kayınca düştü. Kuyruk kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyata alınan Bilici, lokal anestezi esnasında iğne yapılırken şiddetli ağrı hissetti. O günden sonra tekerlekli sandalyeye bağlı kalan genç kadın şikâyetçi oldu.