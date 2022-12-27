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Yanlış iğne hayatını mahvetti! Yürüyerek gittiği hastaneden tekerlekli sandalye ile çıktı

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Giriş: 27.12.2022 09:29
Kimya mühendisi Müzeyyen Bilici, evinde ayağı kayınca düştü. Kuyruk kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyata alınan Bilici, lokal anestezi esnasında iğne yapılırken şiddetli ağrı hissetti. O günden sonra tekerlekli sandalyeye bağlı kalan genç kadın şikâyetçi oldu.
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