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Yanlış çözme zehirlenmeye yol açıyor! Dondurulmuş gıdalar nasıl çözülür? İşte çözme yolları

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Giriş: 12.06.2022 13:02
Et ürünleri, hamur işleri, sebze-meyve... Buzluktaki dondurulmuş gıdalar "Bugün ne pişirsem?" diyenlerin imdadına yetişen pratik bir formül. Ancak bu gıdaları çözdürürken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Zira buzlu gıdaları yanlış şekilde çözdürmek gıda zehirlenmesine yol açıyor. Peki doğru yöntemler neler? İşte yanıtı...
Pet şişeyi kesip öyle bir şey yaptı ki... PET ŞİŞEYİ KESİP ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

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