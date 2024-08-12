Yanık kokusu alan kurye, evi yanmaktan kurtardı! Mahalle sakinleri kuryeyi kahraman ilan ettiler

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir kadının evindeki buzdolabından yangın çıktı. Yanık kokusu alıp duman çıkan binaya giren kuryenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Korkudan kendisini sokağa atan yaşlı kadın bir yandan gözyaşlarını tutamazken diğer yandan da evini yanmakan kurtaran kuryeye teşekkür etti.

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