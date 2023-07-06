06 Temmuz 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yangını haber spikeri gibi anlattı
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü. Yangını çeken bir vatandaş o anları haber spikeri gibi anlattı. Bahçelievler'de park halindeki bir başka otomobil de yanarak küle döndü. Pendik'te ise gece satlerinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. İşte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen araç yangınları...