06 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yangını haber spikeri gibi anlattı

Yangını haber spikeri gibi anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2023 08:31
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü. Yangını çeken bir vatandaş o anları haber spikeri gibi anlattı. Bahçelievler'de park halindeki bir başka otomobil de yanarak küle döndü. Pendik'te ise gece satlerinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. İşte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen araç yangınları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber spikeri gibi anlattı
Haber spikeri gibi anlattı
“Artış var” diyerek uyardı
“Artış var” diyerek uyardı
Ataşehir’de köpek dehşeti!
Ataşehir'de köpek dehşeti!
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçakladı
Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçakladı
Sulama kanalından çıkan şoke etti
Sulama kanalından çıkan şoke etti
Hem görüntü çekti hem hırsızları ihbar etti
Hem görüntü çekti hem hırsızları ihbar etti
Sağanak yağmur sele dönüştü
Sağanak yağmur sele dönüştü
İslami değerleri çürütme operasyonu
İslami değerleri çürütme operasyonu
Camiler çocuklarla şenlendi
Camiler çocuklarla şenlendi
Dışarıya çıkanlar dikkat!
Dışarıya çıkanlar dikkat!
64. Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri
64. Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri
Daha Fazla Video Göster