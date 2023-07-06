Yangını haber spikeri gibi anlattı

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü. Yangını çeken bir vatandaş o anları haber spikeri gibi anlattı. Bahçelievler'de park halindeki bir başka otomobil de yanarak küle döndü. Pendik'te ise gece satlerinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. İşte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen araç yangınları...

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