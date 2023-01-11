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Yangından etkilenen bölgelerden çamur aktı! Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü

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Giriş: 11.01.2023 16:30
Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağış sonrası çamurlu sular denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
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