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Yangında zehirlenip hastaneye gittiler korona olduklarını öğrendiler |Video

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Giriş: 14.05.2020 10:37
Güncelleme:14.05.2020 11:09
Yangından zehirlendiler, kaldırıldıkları hastanede koronavirüs olduğunu öğrendiler. İstanbul'da yangından zehirlenen bir aile kaldırıldıkları hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi. Anne-baba ve 12 yaşındaki çocuk şimdi tedavi altında...

İddiaya göre İstanbul'da yaşayan 3 kişilik ailenin oturduğu binada, trafodan kaynaklanan yangın çıktı.

Yoğun dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldılar. Tedavi altına alınan ailenin durumundan şüphelenen doktorlar test yaptı. Yapılan testte anne, baba ve 12 yaşındaki çocuklarında koronavirüs olduğu ortaya çıktı.

Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Durumları daha iyi olan anne ve babanın tedavisi ise devam ediyor.

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