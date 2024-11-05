05 Kasım 2024, Salı
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Yangında kuşları telef olan küçük kıza sürpriz! Gözyaşlarına boğulan Cemre'ye kuş alarak yüzünü güldürdüler

Yangında kuşları telef olan küçük kıza sürpriz! Gözyaşlarına boğulan Cemre'ye kuş alarak yüzünü güldürdüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 20:37
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evlerinde çıkan yangında evde bulunan muhabbet kuşlarının telef olmasına üzülerek gözyaşı döken küçük kıza itfaiye ekipleri jest yaparak 3 muhabbet kuşu hediye etti.
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