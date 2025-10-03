Yangında korkuyla dolaba saklanan kedi kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3. kattaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında evin bir odası tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerden korkup dolap arkasına saklanan "Gofret" isimli kedi ekipler tarafından sağ salim dışarı çıkarıldı. Ev sahibi fenalık geçirirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

