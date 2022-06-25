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Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular!

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2022 10:33
2021'in Ağustos ayında Isparta'da çıkan yangında evleri yanan vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesiyle sevince boğuldu. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlar Bakan Kurum'a teşekkür ederken, o kişilerden biri de yeni evleri 2 ay önce teslim edilen ve 10 gün önce dünyaya gözlerini açan bebeğin anne-babasıydı. Ayrıca Bakan Kurum, görme engelli bir vatandaşa da ev müjdesi verdi.
Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular!
Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular!
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