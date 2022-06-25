Yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuştular!

2021'in Ağustos ayında Isparta'da çıkan yangında evleri yanan vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesiyle sevince boğuldu. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlar Bakan Kurum'a teşekkür ederken, o kişilerden biri de yeni evleri 2 ay önce teslim edilen ve 10 gün önce dünyaya gözlerini açan bebeğin anne-babasıydı. Ayrıca Bakan Kurum, görme engelli bir vatandaşa da ev müjdesi verdi.