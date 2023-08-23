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Yangına müdahalede ağaç devrildi! Arama-kurtarma görevlisi yaralandı

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Giriş: 23.08.2023 10:07
Çanakkale'de orman yangınına müdahale eden ekibin üzerine ağaç devrildi. Yaralanan bir görevli hastaneye kaldırıldı.
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Yangına müdahalede ağaç devrildi
Yangına müdahalede ağaç devrildi
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