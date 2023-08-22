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Yangın Türk köylerine ulaştı! A Haber yangının ulaştığı Susurköy'de

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 14:32
Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde çıkan orman yangını dördüncü gününe girdi. Yangınlar Türk köylerine kadar ulaştı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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