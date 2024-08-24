24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin dar sokak ve ağaç sınavı
Antalya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, dar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti, araçlardan biri sokakta yola meyilli şekilde duran ağaca takılı kaldı. İhbarın asılsız olması sevindirirken, üst kısmı yola meyilli ağaca takılan itfaiye aracında zarar meydana geldi.