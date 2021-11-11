Yangın felaketi yaşayan Marmaris’te yanan alanlarda çiçekler açtı

Marmaris ilçesinde, yaklaşık üç ay önceki orman yangını sonrası doğa kendini yeniledi. Zarar gören kızılçam ağaçlarının dipleri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar yeşillendi. Etkili yağışların ardından çiçek açtığı da görüldü. Rengarenk açan çiçekler görenleri mutlu etti.