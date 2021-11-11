11 Kasım 2021, Perşembe
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Yangın felaketi yaşayan Marmaris’te yanan alanlarda çiçekler açtı
Marmaris ilçesinde, yaklaşık üç ay önceki orman yangını sonrası doğa kendini yeniledi. Zarar gören kızılçam ağaçlarının dipleri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar yeşillendi. Etkili yağışların ardından çiçek açtığı da görüldü. Rengarenk açan çiçekler görenleri mutlu etti.