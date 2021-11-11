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Yangın felaketi yaşayan Marmaris’te yanan alanlarda çiçekler açtı

DHA
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Giriş: 11.11.2021 09:59
Marmaris ilçesinde, yaklaşık üç ay önceki orman yangını sonrası doğa kendini yeniledi. Zarar gören kızılçam ağaçlarının dipleri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar yeşillendi. Etkili yağışların ardından çiçek açtığı da görüldü. Rengarenk açan çiçekler görenleri mutlu etti.
Marmaris’te yanan alanlarda çiçekler açtı
Marmaris’te yanan alanlarda çiçekler açtı
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