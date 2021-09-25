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Yangın bölgesinde yaralar sarılıyor! Afetzedeler için yeni evler yapılıyor

A Haber
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Giriş: 25.09.2021 16:43
Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz’da çıkan orman yangınında çok sayıda ev, ahır ve depo da yanmıştı. Bölgede yaraların sarılması için devlet seferber oldu. Yananların yerine yeni evlerin yapımına başlandı. TOKİ afetzedeler için ayrıca tam bin evin ihalesini gerçekleştirdi. Üç ay içinde afetzedelerin tamamı evlerine kavuşmuş olacak.
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Afetzedeler için yeni evler yapılıyor!
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