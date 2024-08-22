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Yanardağ eteğinde ölümden döndüler

Yanardağ eteğinde ölümden döndüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 09:14
Endonezya'da Dukono Yanardağı patladı. Dağcı grup felakete hazırlıksız yakalandı. Duman bulutu tura katılan gruba doğru işte böyle ilerledi. Neyse ki hepsi hayatta kalmayı başardı.
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