Yanardağ eteğinde ölümden döndüler

Endonezya'da Dukono Yanardağı patladı. Dağcı grup felakete hazırlıksız yakalandı. Duman bulutu tura katılan gruba doğru işte böyle ilerledi. Neyse ki hepsi hayatta kalmayı başardı.

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