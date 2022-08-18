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Yanan ormanda umutlar yeniden yeşerdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2022 16:00
İzmir Karabağlar ‘da 18 Ağustos 2019 yılında çıkan yangında 500 dekar alan küle dönmüştü. Ormanları yeniden yeşertmek için bölgede başlatılan hummalı çalışma ile küle dönen alan yeniden yeşertildi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
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