18 Ağustos 2022, Perşembe
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Yanan ormanda umutlar yeniden yeşerdi
İzmir Karabağlar ‘da 18 Ağustos 2019 yılında çıkan yangında 500 dekar alan küle dönmüştü. Ormanları yeniden yeşertmek için bölgede başlatılan hummalı çalışma ile küle dönen alan yeniden yeşertildi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.