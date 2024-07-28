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Yanan alanlar yeşillendirildi

Yanan alanlar yeşillendirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 11:40
Antalya Manavgat'ta 2021 yılındaki yangın sonrası alanlar yeniden yeşillendirildi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktadan detayları aktardı.
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