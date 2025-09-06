06 Eylül 2025, Cumartesi
Yan yatan otomobilden tek başına çıkıp, yüzünü yıkamaya gitti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ara sokakta kaza yapan sürücü yan yatan otomobilden tek başına çıkıp, iddiaya göre yüzünü yıkamaya gitti. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde T.M.’nin 0.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konularak, gerekli cezai işlem uygulanırken, otomobil çekici ile kaldırıldı.