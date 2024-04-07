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"Yan baktı" diye darp edip kaçtılar

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Giriş: 07.04.2024 17:38
Adana’da, sokak ortasında iki kişi ‘Yan bakma’ tartışmasında bir kişiyi darp edip kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Yan baktı diye darp edip kaçtılar
"Yan baktı" diye darp edip kaçtılar
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