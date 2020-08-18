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Yalovalılar koronavirüsü unuttu! Mahalle meydanında dansöz oynattı

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Giriş: 18.08.2020 13:31
Güncelleme:18.08.2020 13:44
Yalova'da cumartesi günü yapılan düğünde skandal görüntülere imza atıldı! Mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

Armutlu ilçesine bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi meydanında, cumartesi günü yapılan düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu.

Dansöz de oynatılan düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, dansözün etrafında toplanarak, oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

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