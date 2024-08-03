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Yalova’da tersanede iş kazası 2 can kaybı! Gemi boyarken 15 metreden düştüler

Yalova’da tersanede iş kazası 2 can kaybı! Gemi boyarken 15 metreden düştüler

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.08.2024 10:46
Son dakika haberleri... Yalova'daki bir tersanede gemiye boya yapılırken 15 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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