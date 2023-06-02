02 Haziran 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yalova'da taksinin çarptığı ayı yaralandı
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yalova-İzmit kara yolunda meydana geldi. Ali T. yönetimindeki 77 T 0486 plakalı taksi, kara yolundan karşıya geçen ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanıp yere düşen ayı, ihbarla bölgeye gelen Altınova Belediyesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltıldı. Ayı, Altınova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerinin müdahalesinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.