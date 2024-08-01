01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Yalova’da otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti

Yalova’da otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2024 09:51
Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeden geride kalan kız çocuğu ise gözlerinin önünde babasının ve kardeşinin öldüğünü gördü.
Kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi
Kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi
Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti
Ankara’da binada gaz sızıntısı
Ankara’da binada gaz sızıntısı
Yatak imalathanesinde yangın paniği
Yatak imalathanesinde yangın paniği
İsmail Haniye kimdir? | PORTRE
İsmail Haniye kimdir? | PORTRE
Yüzlerce metrede ölümle dans
Yüzlerce metrede ölümle dans
Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü
Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü
Alkollü araç kullanan çocuk, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan çocuk, kaza yaptı
Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak
"Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak"
Abdüllatif Şener’in oğlu anneannesini öldürdü!
Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü!
Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü
Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü
Bursa’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Daha Fazla Video Göster