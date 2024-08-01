Yalova’da otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti

Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeden geride kalan kız çocuğu ise gözlerinin önünde babasının ve kardeşinin öldüğünü gördü.