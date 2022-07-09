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Yalova'da kayıkla ava çıkan balıkçıların oltasına takılan hayrete düşürdü! Gün içerisinde ikinci...

İHA
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Giriş: 09.07.2022 11:29
Yalova'da kayıkla ava çıkan balıkçılar oltasına takılan balığı görünce şaşkına döndü. Gün içerisinde ikinci kez gerçekleşen olay saniye saniye kameraya yansıdı. Bakın balıkçıların oltasına bu kez ne takıldı...
Balıkçıların oltasına takılan şoke etti BALIKÇILARIN OLTASINA TAKILAN ŞOKE ETTİ

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