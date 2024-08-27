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Yalova’da kanoyla açılan 2 arkadaş hala kayıp! Kano keyfi faciayla bitti

Yalova’da kanoyla açılan 2 arkadaş hala kayıp! Kano keyfi faciayla bitti

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 23:31
Yalova'da iki arkadaş uyarılara rağmen fırtınalı havada kanoyla denize açıldı. Kısa süre sonra fırtınaya yakalanan arkadaşlar denizde kayboldu. Saatler süren arama çalışmalarında 2 arkadaşın kanoları bulundu ancak kendilerine ulaşılamadı. Ekiplerin Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'u arama çalışması sürüyor.
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