Yalova’da kanoyla açılan 2 arkadaş hala kayıp! Kano keyfi faciayla bitti

Yalova'da iki arkadaş uyarılara rağmen fırtınalı havada kanoyla denize açıldı. Kısa süre sonra fırtınaya yakalanan arkadaşlar denizde kayboldu. Saatler süren arama çalışmalarında 2 arkadaşın kanoları bulundu ancak kendilerine ulaşılamadı. Ekiplerin Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'u arama çalışması sürüyor.

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