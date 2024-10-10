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Yalova'da feci kaza! Bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Yalova'da feci kaza! Bisikletli çocuk hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 16:48
Yalova’da otomobilin bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir hafta hastanede yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti. Yaşanan feci kazanın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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