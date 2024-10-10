Yalova'da feci kaza! Bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Yalova’da otomobilin bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir hafta hastanede yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti. Yaşanan feci kazanın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN