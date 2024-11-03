Yalova'da el freni çekilmeyen park halindeki panelvan kara yoluna indi yürekler ağza geldi

Yalova'da bir ambalaj firmasının önüne park edilen ve ele freni çekilmeyen araç geri geri Yalova-Bursa kara yoluna indi. Bu sırada sokaktan geçen bir kamyon şoförünün gayretiyle olay kazayla sonuçlanmadan sona erdi. Yürekleri ağızlara getiren olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.