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Yalova’da denizde boğuma tehlikesi geçiren şahsı kurtaran genç o anları anlattı

Yalova’da denizde boğuma tehlikesi geçiren şahsı kurtaran genç o anları anlattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 14:11
Yalova Akasya Plajı açıklarında denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs, bölgede bulunan 25 yaşındaki Harun Kırmızı tarafından kurtarılmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedilen kurtarılma anını anlatan Kırmızı, daha önce de yine bir kişiyi daha boğulmak üzereyken kurtardığı söyledi.
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