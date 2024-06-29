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Yalova'da 36 bin kişiye "hayal" sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil vaadiyle 10 milyar TL'lik vurgun

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 12:35
Yalova'da devre mülk ve ücretsiz tatil yalanıyla on binlerce kişiyi yaklaşık 10 milyar liradan fazla dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklu sayısı 14'e yükseldi. Mağdurların yaklaşık 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabileceği hesaplanırken, dolandırılan vatandaşları arayarak dolandırmaya çalışan bir başka şebeke de çökertildi.
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