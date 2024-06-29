Yalova'da 36 bin kişiye "hayal" sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil vaadiyle 10 milyar TL'lik vurgun

Yalova'da devre mülk ve ücretsiz tatil yalanıyla on binlerce kişiyi yaklaşık 10 milyar liradan fazla dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklu sayısı 14'e yükseldi. Mağdurların yaklaşık 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabileceği hesaplanırken, dolandırılan vatandaşları arayarak dolandırmaya çalışan bir başka şebeke de çökertildi.