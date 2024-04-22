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Yalova’da 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirildi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.04.2024 13:33
Yalova’nın Altınova ilçesinde polis kontrolünde 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliye toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi.
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