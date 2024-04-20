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Yalova-Yenikapı Feribotu’nda korku dolu anlar

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Giriş: 20.04.2024 19:50
Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı.
Yalova-Yenikapı Feribotu’nda korku dolu anlar
Yalova-Yenikapı Feribotu’nda korku dolu anlar
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