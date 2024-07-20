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Yalova 27. Kültür Boyları Şöleni

Yalova 27. Kültür Boyları Şöleni

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 17:53
Yalova Kültür Boyları şöleni bu yıl yirmi yedinci kez gerçekleşti. Şölene on beş farklı ülkeden yüzlerce folklör ekibi katıldı.
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