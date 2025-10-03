Yalnız kalan yavru kangala inek sahip çıktı

Sivas’ta 45 günlükken bir çiftliğe gönderilen kangal yavrusu ile inek arasındaki bağ, görenlerin yüzünü gülümsetti. 45 günlükken etkileşim içerisine giren kangal ve ineğin dostluğu, 1 yıl boyunca kesintisiz sürdü.

