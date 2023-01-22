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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın aşkı rol arkadaşı çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2023 11:43
Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Suna karakteriyle bu sezona damgasını vuran isimlerden olan Beril Pozam özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı. Rol arkadaşıyla birliktelik yaşadığını gören şaştı kaldı. İşte Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'ın sevgilisi.
Beril Pozam’ın sevgilisi bakın kim çıktı?
Beril Pozam'ın sevgilisi bakın kim çıktı?
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