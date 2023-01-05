05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle: Ferit'in çapkınlıkları gün yüzüne çıkıyor! Yalı'da yer yerinden oynayacak

Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle: Ferit'in çapkınlıkları gün yüzüne çıkıyor! Yalı'da yer yerinden oynayacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 10:45
Yalı Çapkını 16. bölümüyle 6 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Yayınlandığı ilk günden bu yana hikayesiyle gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran'ın aşkı tam başlayacak derken, Ferit'in çapkınlıkları gün yüzüne çıkıyor. Ferit ayrıca Orhan ile İfakat'ın gizli aşkını öğreniyor. Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı, Yalı'da yer yerinden oynayacağının ipuçlarını veriyor. İşte Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet
Türkiye kahraman şehidini anıyor
Türkiye kahraman şehidini anıyor
Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle
Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle
ABD’li kardeşler miras peşinde
ABD'li kardeşler miras peşinde
Burak Özçivit’in kardeşi bakın kim çıktı?
Burak Özçivit'in kardeşi bakın kim çıktı?
İşte örnek hesaplama
İşte örnek hesaplama
Eda Taşpınar hakkında flaş gelişme
Eda Taşpınar hakkında flaş gelişme
Antalya’da muz yüklü kamyonet patladı
Antalya'da muz yüklü kamyonet patladı
Gaziantep’te feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Gaziantep’te feci kaza! Çok sayıda yaralı var
İstanbul için sis uyarısı
İstanbul için sis uyarısı
O bir kahraman...
O bir kahraman...
Terör estiren magandalar kamerada!
Terör estiren magandalar kamerada!
Daha Fazla Video Göster