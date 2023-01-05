05 Ocak 2023, Perşembe
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Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle: Ferit'in çapkınlıkları gün yüzüne çıkıyor! Yalı'da yer yerinden oynayacak
Yalı Çapkını 16. bölümüyle 6 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Yayınlandığı ilk günden bu yana hikayesiyle gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran'ın aşkı tam başlayacak derken, Ferit'in çapkınlıkları gün yüzüne çıkıyor. Ferit ayrıca Orhan ile İfakat'ın gizli aşkını öğreniyor. Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı, Yalı'da yer yerinden oynayacağının ipuçlarını veriyor. İşte Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...