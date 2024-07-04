Yaklaşık bir ton soğan araziye döküldü! Bir ton soğanı stokçular mı döktü?

Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadele aralıksız devam ederken, Malatya dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Boş bir araziye dökülmüş yaklaşık bir ton soğan bulundu. Yaşananlar akıllara ilk olarak stokçuları getirse de olayın nedenini ekiplerin araştırma sonuçları ortaya çıkaracak.

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