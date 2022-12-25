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“Yakın mesafeye gitmem” deyince dehşeti yaşadı!

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Giriş: 25.12.2022 10:51
Esenyurt'ta kısa mesafe gitmek istemeyen taksici dehşeti yaşadı. Eline bijon anahtarı alan müşteri, taksinin camlarını paramparça etti. Taksici ise şahıslara biber gazı sıktıktan sonra arabayı bırakıp kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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