“Yakın mesafeye gitmem” deyince dehşeti yaşadı!

Esenyurt'ta kısa mesafe gitmek istemeyen taksici dehşeti yaşadı. Eline bijon anahtarı alan müşteri, taksinin camlarını paramparça etti. Taksici ise şahıslara biber gazı sıktıktan sonra arabayı bırakıp kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.