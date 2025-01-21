Yakın arkadaşı önce bıçakladı sonra cesedini yaktı! Yanmış ceset ormanda bulundu

Bursa’nın İznik ilçesindeki evinden çıkan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, ’Boyalıca’daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum’ diyerek motosikleti ile Tacir Mahallesindeki evinden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen evine dönmeyen Mehmet Karabıyık’ın ailesi, telefonunu aradığı oğullarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki genç için arama çalışmaları başladı.

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