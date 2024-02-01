01 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yakalanınca kurtulmak için kuyumcunun ortasına tuvaletini yaptı

Yakalanınca kurtulmak için kuyumcunun ortasına tuvaletini yaptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2024 15:19
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cono oldukları öne sürülen 5 kadın, Saydam Caddesi'ndeki kuyumcuya altın alma bahanesiyle girdi. Bir süre sonra kadınlardan biri künye çaldı. Bu durumu fark eden kuyumcu kapıyı kilitleyip polise haber verdi. Yakalanacaklarını anlayan kadınlardan biri ise kurtulmak için iş yerine tuvaletini yaptı. Ancak buna rağmen iş yeri sahibi kapıyı açmadı. Bir süre sonra polis olay yerine gelerek kadınları gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen kadınlardan biri aracı yakmakla tehdit etti. Kadınlar polis merkezine götürüldü.
Yakalanınca kuyumcunun ortasına tuvaletini yaptı
Yakalanınca kuyumcunun ortasına tuvaletini yaptı
Diyarbakırlı Ramazan hocaya veda!
Diyarbakırlı Ramazan hocaya veda!
İzmir’de taksiciyi silahla vuran saldırgan yakalandı
İzmir’de taksiciyi silahla vuran saldırgan yakalandı
Oyuncak merakına yenik düştü! Makineye sıkıştı
Oyuncak merakına yenik düştü! Makineye sıkıştı
Ankara’da Şanlıurfa Lezzet Festivali sürüyor!
Ankara’da Şanlıurfa Lezzet Festivali sürüyor!
Takside kan donduran olay kamerada!
Takside kan donduran olay kamerada!
Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme!
Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme!
Tarihi çarşıda yangın! A Haber bölgede
Tarihi çarşıda yangın! A Haber bölgede
Ayder’de ara tatil yoğunluğu
Ayder'de ara tatil yoğunluğu
Çocuklar dolandırıcıların hedefinde
Çocuklar dolandırıcıların hedefinde
Çiftçilere tarımsal destekler
Çiftçilere tarımsal destekler
Tarihi çarşıda büyük yangın! A Haber olay yerinde
Tarihi çarşıda büyük yangın! A Haber olay yerinde
Daha Fazla Video Göster