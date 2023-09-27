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Yakalanacağını anlayan hırsız 5. kattan aşağı atladı!

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Giriş: 27.09.2023 10:02
Bakırköy’de bir şahıs hırsızlık için girdiği binada görevliyi karşısında görünce kaçmak için kendisini 5'inci kattan boşluğa bıraktı. Atladığı yerde sıkışan hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı.
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